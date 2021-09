Il nuovo volantino Carrefour racchiude al proprio interno sconti che potremmo quasi definire assurdi, per la qualità delle riduzioni effettivamente applicate.

Tutti gli utenti possono accedere alle promozioni che andremo a raccontare nell’articolo, a patto che siano disposti a recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti. I prodotti sono distribuiti in versione no brand, e prevedono anche la garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle location d’acquisto.

Carrefour: il volantino è imperdibile

Risparmiare con Carrefour è molto semplice, soprattutto se stavate pensando di acquistare uno smartphone ed un wearable di fascia bassa. All’interno del volantino si può trovare una combinazione praticamente mai vista, che vi permetterà di godere di discrete prestazioni generali, senza farvi spendere cifre troppo elevate.

Lo smartphone da non perdere di vista è lo Xiaomi Redmi 9AT, un modello ormai sul mercato da più di un anno, caratterizzato dall’ottima batteria da 5000mAh, la quale garantisce un’autonomia superiore alla media, in vendita ad un prezzo di 89 euro.

Per fruire di un’esperienza davvero completa, l’acquisto può essere completato con la Xiaomi Mi Band 4, la smartband più richiesta al mondo, impreziosita da specifiche tecniche di alto livello, ma sopratutto da un prezzo finale pressoché unico, basteranno 12,45 euro per il suo acquisto definitivo.

Naturalmente il volantino Carrefour non è solamente legato ai suddetti prodotti, ma rappresentano il meglio che è attualmente in grado di offrire. I dettagli li abbiamo elencati per voi direttamente nelle pagine sottostanti.