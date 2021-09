I top di gamma Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono prossimi al lancio ma la data ufficiale non è stata ancora annunciata dal colosso. Una serie di indiscrezioni hanno già offerto alcuni indizi secondo i quali, in casa Mountain View potrebbe essere forte la tentazione di mettere i bastoni tra le ruote ad Apple anticipando il rivale con l’organizzazione di un evento soltanto 24 ore prima del debutto dei nuovi iPhone.

Google potrebbe quindi lanciare i suoi Pixel 6 e 6 Pro il 13 settembre seguendo una strategia di marketing i cui effetti ricadranno su Apple, il cui primo evento autunnale dovrebbe tenersi il 14 settembre.

Google ci ripensa, il lancio dei Pixel 6 avverrà nel mese di ottobre!

L’indiscrezione per la quale il lancio dei top di gamma Google potrebbe avvenire il 13 settembre sembra aver ricevuto le prime smentite. Jon Prosser ha affermato che il colosso non rilascerà i suoi dispositivi prima del mese di ottobre.

Come emerso in precedenza, i Pixel 6 e 6 Pro saranno pronti al debutto soltanto negli ultimi mesi dell’anno e sembra essere ottobre il periodo scelto dal colosso per l’organizzazione del suo evento. La presentazione dei dispositivi, dunque, potrebbe avvenire il 19 ottobre ma soltanto il 28 ottobre saranno disponibili per l’acquisto. Ancora incerta la data d’inizio dei preordini, che potrebbe coincidere con la data dell’evento di presentazione degli smartphone.

L’arrivo dei due dispositivi, a prescindere dalle tempistiche, potrebbe comunque non essere indifferente per Apple. Google proporrà al suo pubblico degli smartphone decisamente aggiornati e sofisticati dal punto di vista tecnico e ciò potrebbe consentirgli di conquistare ulteriori acquirenti a danno del rivale.