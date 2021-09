Da un po’ di tempo si vocifera della serie Google Pixel 6, con Google stesso che conferma il design e alcune delle sue funzionalità. Tuttavia, l’unica cosa che l’azienda deve ancora rivelare è quando verrà annunciato lo smartphone, con gli utenti che non vedono l’ora di mettere le mani su questo nuovo device. Grazie alle ultime indiscrezioni, però, potremmo avere un’idea di quando esso sarà rilasciato.

Secondo un post pubblicato su Weibo, l’utente ‘Bald Panda’ afferma che la serie Pixel 6 sarà annunciata ufficialmente il 13 settembre. La cosa interessante è che questa data coincide anche con altri lanci di smartphone, o almeno intorno allo stesso periodo. Ciò include smartphone come il Samsung Galaxy S21 FE e l’iPhone 13.

Pixel 6: nuovo design futurista e chipset di Google

Viene anche lanciato molto prima di Pixel 5 nel 2020, che è stato annunciato ufficialmente il 30 settembre. Ciò significa che il device potrebbe essere rilasciato due settimane prima del suo predecessore. Detto questo, tra gli smartphone che verranno rilasciati, Pixel 6 è probabilmente il più atteso del gruppo. Questo perché per la prima volta Google farà debuttare il proprio chipset con lo smartphone, mettendolo così nella stessa lega di Samsung e Apple, quindi sarà interessante vedere come se la caverà.

Pixel 6 sfoggerà anche un nuovissimo design futurista. Ci sono molte cose per cui essere entusiasti, quindi speriamo che questa data vada a buon fine, ma Google dovrebbe inviare presto gli inviti se è così. Nel frattempo, l’azienda sta avendo problemi con il suo Pixel 5a a causa di problemi di surriscaldamento. Il problema si verifica quando il device utilizza la registrazione video in 4K e non solo.