Con Vanguard, il franchise di Call of Duty di Activision sta tornando alla seconda guerra mondiale per la prima volta dopo il suo titolo del 2017. Abbiamo già avuto la possibilità di dare un’occhiata alla nuova storia per giocatore singolo che lo sviluppatore Sledgehammer Games ha in programma di raccontare, ma abbiamo visto solo alcuni scorci dell’offerta multiplayer del titolo al di fuori della sua modalità Champion Hill.

Le cose sono cambiate martedì quando lo studio ha trasmesso un approfondimento multiplayer di quasi 30 minuti e ha condiviso un nuovo trailer. Vanguard cerca di attirare nuovi giocatori nella serie con una funzione chiamata Combat Pacing che ti consente di decidere quanto frenetico vuoi che si svolgano le partite.

Call of Duty Vanguard: la beta inizia il 16 settembre

Tre filtri – Tactical, Assault e Blitz – determinano il numero di giocatori in una partita. Tactical, ad esempio, limita le cose a una partita di 12 persone, mentre in Blitz possono esserci fino a 24 giocatori per squadra. Vanguard introduce anche una nuova modalità di gioco chiamata Patrol. È una nuova versione di Dominio che vede una zona di cattura spostarsi lentamente sulla mappa. È affiancato da classici come Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination e Search and Destroy.

Di ritorno dai precedenti titoli di Call of Duty è Gunsmith. È una funzione che ti consente di personalizzare le tue armi con vari accessori. Se vuoi vedere di più sul multiplayer di Call of Duty: Vanguard prima che il gioco esca il 5 novembre, la beta multiplayer del gioco inizia alla fine di questa settimana. Se hai preordinato Vanguard su PlayStation, puoi vedere le novità prima di chiunque altro. La beta si aprirà a tutti gli utenti PlayStation il 16 settembre. Per tutti gli altri, la beta si apre il 18 settembre e durerà fino al 20.