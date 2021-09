Quando si tratta di acquistare macchinari industriali usati, è fondamentale effettuare una ispezione del prodotto prima di fare un’offerta. Tuttavia, trattandosi di macchinari grandi e pesanti, l’ideale sarebbe eseguire un’ispezione dal vivo.

Spesso questo non è possibile, soprattutto considerando le complicazioni causate dalla pandemia. Per fortuna però, grazie alla casa d’aste Surplex.com adesso è possibile ammirare il macchinario con facilità.

Il sito permette ai propri clienti di effettuare ispezioni in 3D dei macchinari usati disponibili sulla piattaforma. In questo modo si potranno far valutare con accuratezza i prodotti evitando lunghi e complicati viaggi.

Surplex offre l’ispezione 3D dei macchinari industriali

Grazie alla tecnologia è possibile effettuare una analisi completa del macchinario a 360 gradi, guardandolo da tutte le angolazioni possibile. I clienti interessati all’acquisto potranno rimanere nella propria sede senza dover affrontare il viaggio fino allo stabilimento.

Tra i macchinari scansionati in 3D da Surplex sono presenti fresatrici a portale e presse idrauliche ma non solo. Le scansioni sono effettuate in altissima risoluzione per catturate al meglio tutti i dettagli.

Questa tecnologia è nata per facilitare le vendite durate la pandemia, ma i vantaggi sono evidenti anche nel lungo periodo. I clienti potranno effettuare una prima analisi preliminare e decidere se il macchinario rispecchia le proprie necessità. In seguito si potrà pianificare una visita allo stabilimento per il sopralluogo vero e proprio.

Inoltre, Surplex offre tutti i principali servizi come unico fornitore tra cui l’esame in loco e perfino lo lo smontaggio e il trasporto del macchinario. Grazie a questa attenzione al dettaglio l’azienda è una delle case d’aste industriali leader in Europa.