Twitter ha lanciato ieri la sua funzione Super Follows, che è stata testata in versione beta e di cui si è parlato negli ultimi mesi, accompagnata da un’altra funzionalità chiamata ‘Modalità di sicurezza’. Ora, 9to5Mac segnala che l’azienda non ha intenzione di iniziare da lì e sta lavorando su un paio di nuove funzionalità per Twitter. Più nello specifico, stiamo parlando della funzionalità per archiviare i Tweet e più aggiornamenti sulla privacy.

Secondo quanto riferito, Twitter sta prendendo in considerazione diverse funzionalità per migliorare la privacy sociale degli utenti e dare loro un maggiore controllo sui propri post di Twitter e sugli elenchi di follower. Una delle funzionalità attualmente prese in considerazione è uno strumento per archiviare i vecchi tweet. Questa funzione consentirà agli utenti di nascondere i tweet passati e potrebbe finire per essere molto popolare poiché non a tutti piace che i loro post esistano su Internet per sempre.

Twitter permetterà di archiviare i tweet

Un’altra caratteristica che Twitter sta prendendo in considerazione per l’implementazione è la possibilità di modificare gli elenchi dei follower, in modo da avere un maggiore controllo su chi sono le persone che ti seguono.

Svetlana Pimkina, ricercatrice del personale dell’azienda, ha affermato che poiché le esigenze di privacy degli utenti non sono soddisfatte, ciò porta le persone a limitare la propria espressione di sé e ad impegnarsi meno sulla piattaforma dei social media. Ciò potrebbe anche essere dovuto al fatto che gli utenti di Twitter non capiscono se il loro account è visibile pubblicamente o meno.

La modifica dell’elenco dei tuoi follower ti consentirà di rimuovere i follower; al momento, puoi solo bloccare le persone in modo che smettano di seguirti. Anche nascondere i tweet che ti sono piaciuti è una funzionalità abbastanza autoesplicativa. Le persone non saranno in grado di vedere ciò che ti è piaciuto e questa funzionalità potrebbe essere disponibile presto.