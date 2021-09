Verso la fine di luglio, Google ha lanciato Chrome 92 per desktop, Android e iOS. L’aggiornamento ha introdotto controlli di sicurezza del sito migliorati per aiutarti a monitorare facilmente le autorizzazioni del sito web e il supporto per Chrome Actions. Inoltre, l’aggiornamento ha migliorato l’isolamento del sito e il rilevamento del phishing, insieme al supporto Face ID/Touch ID per le schede di navigazione in incognito su iOS.

Google ha ora iniziato a implementare Chrome 93 sul canale stabile insieme ad un paio di modifiche minori. Secondo 9to5Google, Chrome 93 apporta una piccola modifica al menu ‘Chiuso di recente’ che consente di visualizzare tutti i siti in una raccolta chiusa di recente e di aprirli singolarmente. Puoi provare questa funzione abilitando il flag chrome://flags/#tab-restore-sub-menus.

Chrome 93 è disponibile al download

Inoltre, Chrome 93 ora mostrerà anche i documenti di Google Drive nella pagina ‘Nuova scheda’. I documenti suggeriti verranno visualizzati in una scheda sotto la barra di ricerca, consentendoti di accedere facilmente a Documenti o Fogli Google modificati di recente. 9to5Google osserva che questa funzione è stata implementata con la versione precedente, ma dovrebbe essere ampiamente disponibile con Chrome 93.

Con Chrome 93, Google sta anche portando il supporto dell’API WebOTP alla versione desktop del browser. Ciò ti consentirà di copiare le password monouso inviate tramite SMS dallo smartphone al PC. Per fare ciò, dovrai accedere allo stesso account Google sia sul desktop che sul tuo device. Quindi, dovrai toccare il pulsante ‘Invia’ nella notifica del messaggio di testo OTP e Chrome trasferirà automaticamente la password sul tuo PC.

Insieme alle modifiche sopra menzionate, Google Chrome 93 ha eliminato Ubuntu 16.04 poiché il supporto standard è terminato.