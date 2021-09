A Settembre da MediaWorld gli sconti si moltiplicano, tutti gli utenti si ritrovano a poter mettere mano ai migliori prodotti in circolazione, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità, o comunque a spendere cifre troppo elevate.

Fino al 12 settembre, sia in negozio che online (ma attenzione ai costi di spedizione presso il domicilio), è prevista una campagna promozionale Back To School, che punta moltissimo sulla tecnologia generale, con un forte focus sulla telefonia mobile. Gli utenti possono anche richiedere la rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

MediaWorld: questi sconti sono veramente assurdi

Il volantino MediaWorld cerca di accontentare tutti gli utenti in Italia, proponendo varie alternative tra cui è possibile scegliere. Avvicinandosi esclusivamente al segmento mobile, spiccano alcuni top di gamma di ultima generazione, come Samsung Galaxy S21, acquistabile a 649 euro, o anche Oppo Find X3 Neo a 659 euro.

Il meglio viene offerto nella fascia intermedia, dove i prezzi si fermano sotto i 400 euro, e prevedono la possibilità di mettere le mani su Samsung Galaxy A52s, Oppo A15, Vivo Y70, Oppo Reno 4Z, Wiko Y81, Oppo A94 o altri modelli del brand sudcoreano.

Un occhio di riguardo è da porre anche verso il mondo Apple, perfettamente rappresentato da soluzioni del calibro di Apple iPhone 12 Pro, in vendita a 1129 euro, come anche iPhone 12 Mini a 689 euro o iPhone 12 Pro Max disponibile all’acquisto a soli 1329 euro.