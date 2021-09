ho. Mobile ricomincia: a settembre offerte da 5 euro fino a 100GB

Il mese di settembre significa ricominciare e in questo caso tanti gestori virtuali stanno facendo del loro meglio. Uno tra tutti è sicuramente ho. Mobile, il quale propone alcune offerte strepitose ma anche una grande opportunità, ovvero quella di bloccare la navigazione in automatico per non prendere ulteriori soldi dal credito residuo.

“Una volta finiti i giga della tua offerta, blocchiamo la navigazione per non farti spendere un centesimo in più e avere sempre il pieno controllo della tua spesa. Per riprendere a navigare puoi fare Riparti quando vuoi e iniziare un nuovo ciclo di un mese al solito prezzo.

Nessuna spesa imprevista sui giga. Nessuno spreco.”

ho. Mobile: queste sono le offerte più interessanti per il mese di settembre

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 5,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Oppure:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Attivazione di un nuovo numero:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 8,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: