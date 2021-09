Anche per i primi giorni di settembre 2021, salvo cambiamenti, ho. Mobile continua con la commercializzazione dell’offerta ricaricabile ho. 5,99 Summer Edition, che offre minuti ed SMS illimitati, oltre a 50 Giga al mese di traffico internet a 5,99 euro al mese.

ho. Mobile è un brand di VEI, società controllata al 100% da Vodafone Italia, che, attualmente, opera solo sul mercato consumer ricaricabile della telefonia mobile.

ho.Mobile sta continuando a proporre l’offerta da 50 GB di traffico internet

L’operatore virtuale utilizza la tecnologia di rete mobile Vodafone Italia in 2G e 4G (con velocità massima fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload) e quella VoLTE nei terminali compatibili dall’operatore. ho. 5,99 Summer Edition prevede un costo di attivazione pari a 0 euro, mentre il costo standard per la nuova SIM ricaricabile è di 0,99 euro.

L’offerta in questione può essere attivata anche online, con spedizione a domicilio o ritiro nelle edicole convenzionate, a seguito di una spesa iniziale di 6,99 euro, che include il primo mese dell’offerta e il costo della nuova SIM ricaricabile ho. Mobile. L’offerta ho. 5,99 Summer Edition ogni mese prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 5,99 euro al mese.

ho. 5,99 Summer Edition è rivolta ai nuovi clienti ho. Mobile provenienti da: Iliad, Fastweb, Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, CMLink Italy, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Wings Mobile Italia e Feder Mobile. Si specifica, però, che la portabilità del numero deve essere completata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il cliente perderà lo sconto e l’offerta si rinnoverà a 12,99 euro al mese.