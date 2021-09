Con l’arrivo di settembre, anche le piattaforme di streaming tornano a popolarsi di nuovi contenuti inediti, originali o anche grandi classici. Ecco quindi che i cataloghi di Netflix, NOW, Disney+ e Amazon Prime Video stanno ricevendo parecchie aggiunte molto interessanti.

Spesso non è facile trovare qualcosa da vedere proprio a causa dell’ampia scelta. Per risolvere questo problema, ci viene in aiuto Just Watch che ci permette di scoprire quali sono i film e le serie TV da non perdere assolutamente.

Il servizio online ha analizzato i gusti degli utenti italiani e ha ricavato la TOP 10 dei film e delle serie TV più seguite ed apprezzate. Si tratta di contenuti in streaming di vario genere che permetteranno a tutti di trovare qualcosa a cui appassionarsi e da vedere da soli o in compagnia.

Ecco le serie TV e i Film assolutamente da non perdere su tutte le principali piattaforme di streaming

TOP 10 – Film in streaming

The Witcher: Nightmare of the Wolf The Amazing Spider-Man Ted Bundy – Fascino Criminale Spider-Man Spider-Man – Un Nuovo Universo Come un gatto in tangenziale Godzilla VS Kong The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro Tenet Spider-Man: Far From Home

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Walking Dead Cowboy Bebop Il Trono di Spade Nove Perfetti Sconosciuti American Horror Story The Handmaid’s Tale Manifest Mr. Robot Noein The Vampire Diaries

Ricordiamo che tutte queste produzioni sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming attive in Italia. Tra queste sono incluse ovviamente Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e NOW ma anche Sky, Rakuten, TIM Vision, NOW.