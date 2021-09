Durante l’ultimo evento di Xiaomi, il produttore ha presentato al mondo sia Mi MIX 4 ma anche un altro device che ha catturato l’attenzione di tutti. Si tratta di del nuovo CyberDog, un robot quadrupede che ricorda le sembianze di un cane.

Il robot si comporterà come l’animale di cui porta il nome sfruttando il comparto tecnico di cui è dotato. Grazie alle numerose telecamere e sensori posizionati sul suo corpo, sarà in grado di analizzare lo spazio circostante e seguirà l’utente in giro per casa.

Il dispositivo sarà anche connesso alla rete e potrà fungere da hub per controllare la domotica attraverso i comandi vocali. Proprio l’integrazione con l’ecosistema Xiaomi è uno degli aspetti principali di CyberDog.

Xiaomi esporrà il nuovissimo CyberDog in 100 Mi Store

Per questo motivo, Xiaomi ha scelto di mostrare CyberDog in oltre 100 Mi Home Store in giro per la Cina. La conferma arriva direttamente dal produttore attraverso un annuncio su Weibo, il social network cinese. Il device sarà mostrato, almeno inizialmente, nei Mi Home Store principali come quelli nella Capitale, nei capoluoghi di provincia e in alcune municipalità più importanti.

Ricordiamo che CyberDog sarà spinto dal supercomputer NVIDIA Jetson Xavier NX AI e avrà un SSD da 128GB. Oltre al comparto fotografico ci saranno anche varie camere pensate per l’Intelligenza Artificiale e sensori di profondità Intel RealSense D450 che permetteranno il superamento in automatico di ogni ostacolo.

Il prezzo di partenza del cane-robot di Xiaomi è di 9,999 Yuan pari a circa 1300 euro. Considerando tutta la tecnologia a bordo di CyberDog, il prezzo è assolutamente interessante.