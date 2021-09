Per Samsung il futuro è chiaramente il mondo dei device pieghevoli e il recente debutto dei Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 ne è una prova. Tuttavia, il produttore coreano sembra intenzionato a spingersi molto oltre.

Infatti, il noto leaker Ice Universe è venuto a conoscenza di un nuovo e misterioso dispositivo su cui sta lavorando Samsung: Galaxy Book Fold 17. Del device in questione conosciamo esclusivamente il nome in quanto è ancora un progetto in fase di sviluppo.

Il brand vuole fare il salto di qualità con i device foldable e passare quindi dal settore smartphone a quello laptop. La famiglia Fold potrebbe espandersi e abbracciare diversi dispositivi uniti dalla presenza di pannelli pieghevoli.

Samsung potrebbe presentare il rivoluzionario Galaxy Book Fold 17

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul Galaxy Book Fold 17 ma possiamo immaginare come potrebbe essere il device. Samsung, infatti, ha presentato un concept di laptop dotati di un display pieghevole alla fiera elettronica SID 2021.

Questo particolare device è caratterizzato da un display tradizionale che si unisce ad un panello che prende il posto della tastiera. Questa particolare configurazione permette di lavorare con il laptop in maniera tradizionale usandolo come qualsiasi PC portatile. Tuttavia, grazie al pannello flessibile, è possibile aprirlo completamente e ottenere così una superficie ben più ampia su cui lavorare.

Se Samsung sta iniziando a pensare seriamente ad un device come il Galaxy Book Fold 17, possiamo essere certi che ritiene ormai completamente affidabile la tecnologia dei display pieghevoli. Non resta che attendere maggiori dettagli che sicuramente il brand rilascerà nel corso delle prossime settimane.