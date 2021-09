Google ha confermato che la versione stabile di Android 12 è pronta per il debutto ufficiale. Il sistema operativo di Mountain View sarà rilasciato nel corso di settembre 2021 e i primi dispositivi ad utilizzarlo in maniera nativa saranno i Pixel 6. Tuttavia, anche Samsung sta lavorando per consentire ai propri utenti di provare la nuova interfaccia proprietaria.

Il gigante coreano ha intenzione di avviare la fase di beta test per la One UI 4 proprio in questo mese. I device interessati da questa prima fase saranno i Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. A partire da ottobre invece, Samsung farà partire il programma di beta test per la famiglia Galaxy S20.

Per il momento, Samsung ha confermato l’avvio del programma per la Corea del Sud, madrepatria del brand. Come sempre accade in questi casi, dopo alcune settimane di esclusiva, la fase di test sarà estesa anche a tutti gli altri mercati.

Samsung si sta preparando a rilasciare la prima versione di test della nuova interfaccia proprietaria One UI 4

In attesa di poter scoprire quali saranno le novità di One UI 4, ci dobbiamo basare sui leak emersi in queste settimane. La nuova versione del sistema operativo di Samsung poterà con se una interfaccia utente completamente rivista e modificata.

Il brand coreano ha intenzione di modificare le icone e i colori di sistema per rendere il tutto più armonioso per gli utenti. Verranno integrati gli elementi classici di Samsung con lo stile Material You di Android 12.

Ci saranno anche tante ottimizzazioni di sistema per sfruttare al meglio i SoC Qualcomm Snapdragon 888 e Exynos 2100. Infine, non mancheranno aggiornamenti alle feature proprietaria come il sistema di protezione Knox e l’app Notes.