I nuovi prezzi lanciati da Trony raggiungono livelli davvero mai visti prima d’ora, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato, a partire ad esempio dagli smartphone top di gamma.

La campagna promozionale, lo ricordiamo, risulta essere in questo periodo disponibile solo ed esclusivamente presso specifici punti vendita sparsi per il territorio nazionale; gli acquisti, infatti, risultano essere possibili solamente presso i negozi di Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Veneto o Molise, in aggiunta alla cittadina di Rieti e alla Repubblica di San Marino. Le scorte, secondo quanto comunicato, non dovrebbero essere limitate, di conseguenza potreste trovare disponibilità anche verso la fine del periodo di validità.

Correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono i codici sconto Amazon completamente gratis.

Trony: questi sono i migliori prezzi

La spesa da Trony è davvero ridotta ai minimi termini, anche sull’acquisto di alcuni dei migliori top di gamma del 2021. Per quanto riguarda il mondo Android, il consiglio è di mettere le mani su un buonissimo Samsung Galaxy S21, oggi commercializzato a soli 779 euro, nella solita variante no brand con garanzia di 24 mesi. Volendo invece puntare al mondo Apple, non perdetevi l’iPhone 12, il più richiesto della nuova serie, il cui prezzo attuale non supera i 749 euro.

Sempre all’interno della medesima campagna promozionale di Trony sono disponibili smartphone decisamente più economici, quali sono Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi 9C, Motorola Moto E7i Power, Samsung Galaxy A12 o anche Realme 8, tutti in vendita ad un prezzo che non supera i 400 euro.