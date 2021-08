MediaWorld è assolutamente senza freni, con il nuovo volantino l’azienda è riuscita ad avvicinare tantissimi utenti all’acquisto di ulteriori prodotti di tecnologia, garantendo nel contempo un risparmio quasi senza precedenti sul territorio italiano.

Spendere poco con MediaWorld potrebbe essere davvero più semplice del previsto, vi basterà accedere al sito ufficiale (attenzione però, sarà necessario pagare le spese di spedizione), oppure recarvi in tutti i punti vendita in Italia, per godere degli ottimi sconti previsti fino al 31 agosto 2021 (salvo esaurimento anticipato delle scorte).

MediaWorld: quali sono gli sconti da non perdere

Gli sconti più interessanti del volantino MediaWorld toccano prima di tutto il mondo Apple, in particolar modo abbiamo la possibilità di accedere a Apple iPhone 12, disponibile a 799 euro nella variante da 128GB di memoria interna, passando poi per Apple iPhone 12 Pro, il cui prezzo è di 1249 euro, per scendere verso i più economici iPhone 12 Mini a 729 euro e iPhone 11 a 629 euro.

Tutti gli utenti che invece punteranno verso i modelli con sistema operativo Android, potranno avvicinarsi a Oppo Find X3 Pro a 959 euro, Samsung Galaxy S21+ a 799 euro, Galaxy S21 Ultra 5G a 999 euro, per scendere verso le soluzioni decisamente più economiche. Queste rientrano tra Oppo A16, Xiaomi mi 11 Lite, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 10S e simili.

Per approfittare delle migliori promozioni di Mediaworld, consigliamo di recarvi il prima possibile sul sito ufficiale, scoprirete anche gli sconti legati ad altre categorie merceologiche.