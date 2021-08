L’unico modo per rispondere a un messaggio WhatsApp al momento è inviare un messaggio di follow-up. Certo, puoi rispondere con un messaggio audio o avviare una chiamata, ma a differenza di altre piattaforme di chat, non c’è modo di inviare ‘reazioni ai messaggi’ rapide e semplici. Tuttavia, questo potrebbe presto cambiare.

Secondo il tipster WABetaInfo, WhatsApp sta lavorando per portare le reazioni ai messaggi sulla piattaforma. Sebbene la funzione non sia ancora disponibile, sembra probabile che rispecchi la funzionalità di reazione su dispositivi come Signal. Gli utenti sarebbero in grado di inviare ‘reazioni’, presumibilmente sotto forma di emoji, a nuovi messaggi. Ciò darebbe agli utenti un modo alternativo per esprimere i propri sentimenti nei confronti di una dichiarazione senza inviare una risposta di follow-up.

WhatsApp implementerá la funzione in una build beta

Come con la funzione ‘Visualizza una volta’ recentemente implementata, coloro che eseguono versioni precedenti di WhatsApp non saranno in grado di ricevere reazioni. Invece, riceveranno un messaggio che chiede loro di aggiornare la versione dell’app. Le reazioni ai messaggi sarebbero un’aggiunta di funzionalità relativamente minore, ma potrebbero essere utili in scenari specifici. Le chat di gruppo sono spesso inondate di risposte multiple da più utenti. L’invio di un messaggio di reazione potrebbe essere un’alternativa utile per ridurre il disordine.

Non è chiaro come WhatsApp implementerà le reazioni ai messaggi o se gli utenti possono reagire praticamente con qualsiasi emoji. Le specifiche non sono ancora note. È probabile che la funzione arrivi nelle build beta prima di arrivare per tutti, quindi non aspettarti di vedere reazioni ai messaggi sul tuo dispositivo a breve.