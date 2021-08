Nel ventunesimo secolo ciò che prima risultava essere il dispositivo di ultima generazione (come il Nokia 3310), ad oggi altro non è che un ricordo. Oramai gli smartphone hanno acquisito delle funzioni che superano di gran lunga i vecchi modelli, ad eccezione della resistenza. D’altro canto i dispositivi datati hanno raggiunto un valore inaspettato. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Smartphone: ecco i migliori modelli passati alla storia

Nokia 3310

Data la precedente introduzione, parliamo di uno dei giganti del passato: l’amato Nokia 3310!

Introdotto nel 2000 da Nokia, il 3310 è sicuramente il top in fattore resistenza, sia per quanto riguarda la batteria che per la struttura compatta. Ad oggi il valore di mercato dello smartphone (nome attuale) è di 40 euro ma, se custodito con particolare cura, può arrivare anche a 130 euro.

Ericsson T28

Il prezzo di mercato di un prodotto super rinomato ai tempi e targato Ericsson, nonché il T28 (fratello maggiore del T20), ammonta a meno di 100 euro. Se tenuto in ottime condizioni, però, il suo valore può crescere notevolmente.

Motorola-DynaTac-8000x

Questo modello invece raggiunge somme che vanno oltre i 1000 euro. Il motivo? Semplice. Di tale smartphone vennero acquistate appena 300.000 unità in tutto il mondo.

Apple iPhone 2G

Uno dei primissimi smartphone jobseriani, l’iPhone 2g è presente sul mercato al costo di 300 euro ma se tenuto in ottime condizioni può superare anche i 1000 euro.

Mobira Senator

Seppur ingombrante, il Mobira Senator è un vero pezzo di storia targato Nokia. Lanciato nel lontano 1981 questo vecchio smartphone, grazie alle sue dimensioni ad oggi anormali, può superare i 1000 euro di valore.