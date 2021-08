Il nuovo volantino esselunga stupisce ancora gli utenti, porta con sé uno sconto veramente speciale, applicati su un singolo prodotto di fascia bassa, il quale può ora essere acquistato tranquillamente da tutti coloro che non vogliono spendere troppo.

Il risparmio è dietro l’angolo per milioni di consumatori, come al solito parliamo della cosiddetta offerta tech, ciò sta a significare che l’ordine potrà essere completato solamente in negozio, con scorte estremamente limitate. La campagna scadrà il 1 settembre 2021, di conseguenza avete molto tempo a disposizione per completare l’acquisto del prodotto desiderato, distribuito nella variante no brand con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location.

Esselunga: questi sono i nuovi sconti

I nuovi sconti Esselunga puntano tutto sul Vivo Y11s, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, appartiene alla fascia bassa della telefonia mobile, lanciato sul mercato nel corso del 2020, può oggi essere acquistato con un esborso finale di circa 119 euro.

La scheda tecnica parla di un prodotto dalle discrete prestazioni, dispone infatti di un display IPS LCD da 6.51 pollici, processore octa-core con frequenza di clock a 1,8GHz, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna completamente espandibili, 3 fotocamere nella parte posteriore (suddivise in 13 + 8 + 2 megapixel), una ampissima batteria da 5000mAh, il sensore per le impronte digitali, lo sblocco con il viso 2D e la fotocamera frontale da 13 megapixel.

Tutto questo, come anticipato, risulta essere disponibile in esclusiva presso i punti vendita di Esselunga, non da altre parti sul territorio nazionale.