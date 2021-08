Il nuovo volantino Esselunga nasconde al proprio interno sconti veramente assurdi, i prezzi sono economici e possono aiutare gli utenti a raggiungere l’acquisto dei migliori dispositivi in commercio, senza mai essere costretti a pagare cifre particolarmente elevate.

Nel periodo corrente entra in gioco la solita offerta tech, la promozione mirata su un singolo prodotto, disponibile all’acquisto nei vari punti vendita sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che sceglieranno di acquistarlo, lo ricordiamo, riusciranno ad avere la variante no brand con annessa la solita garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location d’acquisto.

Esselunga: questi sconti sono tutti per voi

Il prodotto su cui si basa l’intero volantino Esselunga è l’Apple iPhone 11, il penultimo modello di una delle serie più amate al mondo, ed ancora caratterizzato da specifiche di alto livello, nonostante la presenza sul mercato da oltre un anno. Il prezzo di vendita previsto da Esselunga è di soli 595 euro, una cifra di tutto rispetto per la qualità generalmente offerta.

La scheda tecnica lo descrive come un prodotto unico nel proprio genere, parliamo comunque di un display da 6,1 pollici di diagonale, processore A13 Bionic, 2 fotocamere nella parte posteriore (da 12 megapixel l’una), un sensore anteriore da 12 megapixel, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

Il prodotto, lo ricordiamo, è disponibile esclusivamente nella variante no brand, con annessa garanzia di 24 mesi, come anticipato nell’articolo stesso.