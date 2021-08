Tutti lo sanno sicuramente: ormai gli smartphone sono diventati una vera e propria parte integrante delle nostre vite e li utilizziamo quotidianamente per svolgere qualsiasi azione. Dunque, possiamo di certo dire anche che siamo praticamente dipendenti da questi dispositivi. Oggi però non parleremo dello smartphone che è uscito da poco sul mercato, bensì di collezionismo.

Infatti, molti non sono a conoscenza del fatto che alcuni smartphone del passato possono valere davvero una fortuna e che ci sono molti utenti che si sono aperti davvero a 360 gradi verso questo vasto mondo. Infatti, sono davvero tante le richieste delle persone verso questi dispositivi, essendo che sono diventati dei veri e propri oggetti di collezionismo. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le caratteristiche che devono avere questi dispositivi e quali sono i modelli che oggi valgono davvero una fortuna.

Smartphone fortunati: i modelli più ricercati che valgono una fortuna

Nel caso in cui voi abbiate vissuto nei primi anni novanta sicuramente saprete interfacciarvi a questi dispositivi meglio di chiunque altro. Anche se comunque parliamo di device che non facessero molto, si deve essere comunque consapevoli che erano estremamente efficienti per quello che un normale cellulare dovrebbe fare, ossia chiamare e inviare SMS. Non erano infatti presenti sistemi operativi o applicazioni e tutto ciò giovava particolarmente ad un elemento come la batteria, che oggi è super sfruttato.

Dunque, attualmente ci sono dei modelli che valgono di più di altri che valgono meno. Ecco di seguito la lista degli smartphone di cui stiamo parlando: