Spotify per Wear OS riceverà un importante aggiornamento nelle prossime settimane poiché ti consentirà di scaricare brani e podcast direttamente sul tuo smartwatch per la prima volta. Spotify ha appena annunciato la funzione, dicendo che arriverà nelle prossime settimane, quindi probabilmente alla fine di agosto o all’inizio di settembre.

Non esiste una data di rilascio definitiva per queste funzionalità, ma dovrebbe essere disponibile se il tuo smartwatch Wear OS esegue Wear OS 2 o versioni successive. Dovrai aggiornare la tua app Spotify per poter ottenere la funzione, ed è anche disponibile solo per coloro che sono abbonati a Spotify Premium.

Spotify: la funzione è già disponibile su Garmin e Apple Watch

Spotify ha già offerto questa funzione su piattaforme di smartwatch alternative come Garmin e Apple Watch, ma questa è la prima volta che la vediamo inclusa software Google. Gli orologi Wear OS 2 riceveranno anche altri aggiornamenti nelle prossime settimane. Google ha confermato che è in arrivo un aggiornamento della stabilità per l’app Messaggi per migliorare le prestazioni e garantire che i messaggi siano sincronizzati tra il tuo smartwatch e il tuo device.

È in arrivo ulteriore supporto su Google Pay anche per altri paesi in cui non era precedentemente disponibile. Questi sono Belgio, Brasile, Cile, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Hong Kong, Irlanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Slovacchia, Svezia, Taiwan, Ucraina ed Emirati Arabi Uniti.

Spotify dice che sarai in grado di scaricare musica o podcast premendo il pulsante ‘Scarica per guardare’ nell’app Wear OS. Una piccola freccia verde apparirà accanto a una playlist, un album o un podcast una volta che sarà disponibile per l’ascolto offline. Gli utenti gratuiti potranno scaricare i podcast direttamente sull’orologio per la riproduzione offline, ma quando si tratta di musica dovranno eseguire lo streaming in modalità casuale tramite Wi-Fi o cellulare.