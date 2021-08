Il mondo degli smartphones è senza alcun dubbio la branca più variegata che il mercato ha da offrire, ogni anno infatti assistiamo al rilascio di numerosi modelli dalle varie aziende pensati sostanzialmente per accontentare tutti, da coloro che devono tirare i conti con delle risorse economiche limitate, a chi invece non bada a spese e pensa solo a portarsi a casa il modello migliore disponibile sul mercato.

Ovviamente a dominare il mercato ci pensano i top di gamma, i quali ogni anno introducono features grandiose che portano i più appassionati a sborsare cifre anche importanti, ciò non toglie però, che le generazioni recenti non siano le uniche a muovere il mercato, infatti anche i cellulari del passato dicono la loro in tal contesto, i collezionisti infatti sono disposti a sborsare cifre anche abbastanza elevate per garantirsi alcuni modelli del passato.

I modelli che al giorno d’oggi valgono di più