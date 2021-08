Qualche settimana fa avevano debuttato ufficialmente per il mercato indonesiano due smartphone a marchio Oppo appartenenti alla fascia medio-bassa. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda cinese ha deciso di presentarli ufficialmente anche in Italia, ovvero i nuovi Oppo A16 e Oppo A16s.

Oppo ufficializza in Italia i nuovi Oppo A16 e Oppo A16s

Il produttore cinese Oppo ha quindi svelato ufficialmente anche per il mercato italiano i due nuovi smartphone della serie A16. Entrambi i dispositivi, in particolare, si caratterizzano per un prezzo molto aggressivo inferiore ai 200 euro, ma comunque con alcune specifiche tecniche di rilievo ed interessanti.

Tra queste, troviamo ad esempio un ampio display IPS LCD con un notch a goccia e sul posteriore troviamo tre fotocamere dal design in linea con gli atri device della famiglia Oppo. Oltre a questo, spicca poi la presenza di una grande batteria da ben 5000 mAh, mentre come processore troviamo il SoC MediaTek Helio G35. Oppo A16 e Oppo A16s, in sostanza, condividono la stessa scheda tecnica. Il primo, però, sarà acquistabile solo presso gli operatori telefonici, mentre il secondo si potrà acquistare su Amazon rispettivamente a 179,99 euro e 189,99 euro.

Oppo A16 e Oppo A16s – specifiche tecniche