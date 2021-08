Il prossimo 10 agosto Xiaomi terrà un importante evento in cui svelerà Xiaomi Mi Pad 5 e Xiaomi Mi MIX 4, ad un solo giorno di distanza dall’Unpacked di Samsung.

In queste ore il primo produttore al mondo di smartphone ha ufficialmente annunciato che martedì prossimo, 10 agosto, tornerà nuovamente a dire la sua anche nel campo dei tablet Android dopo una latitanza durata quasi 4 anni. Scopriamo tutti i dettagli.

Xiaomi: tra pochi giorni verrà lanciato il Mi Pad 5

Il teaser pubblicato sull’account social di Weibo ha come protagonista un tablet, Xiaomi Mi Pad 5, appunto, con di fianco una stylus ad indicare che ci sarà il pieno supporto al pennino. Da quel poco che è possibile carpire dalla silhouette del tablet, è quasi certo che si parlerà di un dispositivo con un design premium.

Ad oggi sappiamo ancora molto poco sulle specifiche tecniche di Xiaomi Mi Pad 5, a parte che molto probabilmente sarà costituito da un pannello IPS LCD da 10,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e processore Qualcomm Snapdragon serie 8. Volgendo lo sguardo all’altro protagonista assoluto dell’evento di martedì prossimo, purtroppo è quasi certo che lo smartphone non sarà destinato al mercato globale. La triste notizie è stata diramata su Twitter direttamente da Agatha Tang, Product PR di Xiaomi Global.

Sfortunatamente non ci è dato sapere se la decisione di Xiaomi sia temporanea o se non è previsto una versione internazionale del modello, ma vi terremo informati non appena avremo maggiori informazioni in merito.