I nuovi flagship di Honor saranno i device appartenenti alla famiglia Magic 3. In particolare ci aspettiamo il debutto di due versioni, Magic 3 e Magic 3 Pro. Il lancio di entrambi i dispositivi è previsto per il 12 agosto in Cina, con una disponibilità su tutti i mercati globali.

In attesa di ammirare i due device dal vivo, le indiscrezioni a riguardo si stanno moltiplicando. Poche ore fa Honor Magic 3 Pro è stato avvistato su AnTuTu mostrando gran parte della scheda tecnica.

Tuttavia, nonostante non ci siano ancora informazioni ufficiali a riguardo, sembra che alcuni negozi fisici abbiano aperto i pre-ordini per i device. Stando alle indiscrezioni emerse, è possibile prenotare sia Magic 3 che Magic 3 Pro in alcuni store autorizzati in Cina.

Honor Magic 3 sarà la nuova famiglia di flagship del produttore

Al momento non si conoscono i dettagli delle prenotazioni ma ci aspettiamo maggiori informazioni a breve. Ricordiamo che Honor ha realizzato due dispositivi che sulla carta si preannunciano dei veri e propri top di gamma.

In particolare ci aspettiamo la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 888+ e i device saranno i primi al mondo a poter vantare questo chipset. Il sistema potrà contare su 12GB di RAM LPDDR5 e 512GB di memoria interna UFS 3.1.

Questa configurazione hardware ha totalizzato 3.556 punti nel test in single-core e 10.257 punti nel test multi-core su Geekbench 4. Sulla piattaforma AnTuTu invece, il punteggio totale del device è di 749.223 punti.

I display avranno diagonali diverse tra i due modelli, ma per entrambi ci aspettiamo un pannello OLED dalle dimensioni ampie. Sulla scocca posteriore sarà presente un comparto fotografico avanzato ma ancora sconosciuto. Per scoprire tutti i segreti della famiglia Honor Magic 3 non resta che attendere il 12 agosto.