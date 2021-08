Per Honor è un periodo molto particolare. Il produttore cinese sta lavorando su tantissimi progetti contemporaneamente come dimostrano le numerose informazioni sui futuri smartphone in uscita.

In queste ore infatti sono emerse alcune indiscrezioni sul un device riconoscibile dal numero di modello NTN-AN20 che potrebbe essere il nuovo Honor X20 5G. Questo device ha effettuato un test sulla piattaforma Geekbench che ne ha svelato alcune caratteristiche tecniche.

Il debutto del nuovo dispositivo potrebbe essere previsto per il 12 agosto, quindi le tempistiche lasciano intendere che si tratta degli ultimi affinamenti prima del lancio. In particolare, la piattaforma di benchmark ha svelato che il SoC del dispositivo sarà il MediaTek Dimensity 900 con il numero di modello MT6877V/ZA.

Svelate le specifiche tecniche di Honor X20 5G

A supporto del SoC ci saranno 8GB di memoria RAM e il sistema operativo sarà basato su Android 11. Questa combinazione di hardware ha permesso a Honor X20 5G di raggiungere i 709 punti nel test in single-core e 2079 punti nel test in multi-core.

Inoltre, sempre lo stesso device ha incassato in Cina le certificazioni TENAA e 3C, confermando l’imminente debutto. Grazie a questi due enti è possibile scoprire ulteriori dettagli sul device.

Ci aspettiamo un display LCD da 6.67 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate a 90Hz. La fotocamera frontale da 16MP sarà integrata in un notch tondo posto nella parte centrale del display.

Il nuovo device di Honor sarà compatibile con le reti 5G e potrà contare sulla ricarica rapida a 66W. Il comparto fotografico sarà composto da tre ottiche, la principale da 64MP, un sensore di profondità da 2Mp e una lente macro da 2MP.