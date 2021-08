WindTre assicura a tutti i suoi abbonati alcune delle migliori tariffe proprio in questa stagione estiva. I clienti che desiderano modificare il loro piano per la telefonia mobile possono scegliere ancora una volta le promozioni winback dedicate alla portabilità del numero. In opposizione a Iliad ed alle sue ricaricabili low cost, WindTre rilascia la WindTre Star+.

WindTre, la sfida estiva ad Iliad con la nuova tariffa

La WindTre Star+ è un delle migliori occasioni del momento. Il pacchetto per gli abbonati è molto ricco sia per quanto concerne le soglie di consumo che per i costi. Nel dettaglio, la Star+ si compone con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per internet. Il prezzo previsto ogni trenta giorni sarà di 7,99 euro.

Gli abbonati che intendono attivare una SIM con WindTre dovranno però attenersi ad alcune specifiche condizioni. Gli utenti dovranno in primo luogo aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro per le spese di attivazione e per il rilascio della scheda.

Come anticipato, altra condizione necessaria sarà la portabilità del numero. Allo stato attuale, per accedere a questa vantaggiosa iniziativa di WindTre sarà necessario richiedere il cambio da altro gestore ed in particolar modo da TIM, Vodafone e Iliad.

Tutti gli abbonati che sono interessati alla WindTre Star+ possono chiedere informazioni aggiuntive nei punti vendita del gestore sul territorio nazionale. Non possibile invece l’attivazione online attraverso il sito internet. Anche in estate i tempi per la portabilità del numero saranno di massimo tre giorni lavorativi.