Si sta diffondendo un nuovo metodo per risparmiare sulle bollette della luce. Riguarda una modifica ai contatori che ad alcuni appare innocua. Il taglio sui costi della corrente elettrica consumata è assicurato. Tuttavia si tratta di un metodo non solo illegale, ma anche pericoloso per la propria vita e per quella degli altri. Scopriamo insieme questa tecnica che potrebbe causare gravi conseguenze a chi la mette in pratica.

La truffa dei contatori modificati: una tecnica che taglia il costo della bolletta

Il risparmio è assicurato, ma con esso anche una bella denuncia e il rischio, se non rimanete fulminati, di un possibile incendio. Si tratta della modifica illegale dei contatori, le macchine installate dai fornitori di energia elettrica per conteggiare, e non solo, il consumo di un utente.

Quella di cui vi stiamo parlando è la pratica del Meter Tampering, una particolare tecnica che manomette i contatori e ne cambia la frequenza di lettura. A parlarne di questo è Eskom, una utility pubblica di elettricità sudafricana che ne spiega i rischi e i pericoli:

“La manomissione o l’esclusione dei contatori avviene quando si fa in modo che il contatore smetta di funzionare, non registri o addirittura smetta di registrare la quantità di elettricità consumata dalla casa o dell’edificio. Questo di solito viene fatto dalle persone per evitare di pagare per l’elettricità che usano“.

Quali sono i pericoli e le conseguenze se si attua questa pratica

Sembrerebbe superfluo specificare che la modifica dei contatori è illegale, ma sono molti gli italiani che prendono sottogamba questo aspetto. Ecco quali sono i pericoli legali e fisici nell’attuare questa pratica:

trattandosi di furto , quando il fornitore della rete elettrica si accorge che l’utente ha sottratto energia , scatterà una denuncia penale ;

, quando il fornitore della rete elettrica si accorge che l’utente ha , scatterà una ; manomettere i contatori è pericoloso perché chi lo fa illegalmente non utilizza gli stessi sistemi di sicurezza adoperati da chi lo fa di mestiere, oltre ad aver assistito a corsi specifici;

i è perché chi lo fa non utilizza gli stessi sistemi di adoperati da chi lo fa di mestiere, oltre ad aver assistito a corsi specifici; il rischio non solo è quello di rimanere folgorati , ma col tempo provocare pericolosi incendi che mettono a rischio la vita di chi ci abita e dei vicini;

non solo è quello di rimanere , ma col tempo provocare che mettono a rischio la vita di chi ci abita e dei vicini; cambiando le funzionalità di lettura dei contatori, questi non riconosceranno più malfunzionamenti pericolosi, perciò, continuando a erogare energia, si potranno innescare corti circuiti e incendi.

In conclusione, per risparmiare è meglio seguire le vie legali e soprattutto sicure. Un modo potrebbe essere quello di individuare nella propria abitazione i nemici delle bollette della luce, come ad esempio gli elettrodomestici che rimangono in stand-by consumando energia inutilmente. Il risparmio intelligente non solo è legale, ma anche sicuro e reca molte soddisfazioni.