Le nuove offerte Carrefour lasciano letteralmente a bocca aperta gli utenti, con la presenza di tantissime occasioni da non perdere assolutamente di vista, anche legate a smartphone appartenenti alla fascia intermedia, tra i modelli più richiesti del periodo.

Il volantino attuale, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, risulta essere disponibile esclusivamente nei punti vendita, di conseguenza gli acquisti, almeno ai prezzi indicati, non potranno essere effettuati sul sito ufficiale dell’azienda o altrove in Italia. Il risparmio è dettato dalla possibilità di appoggiarsi alla rateizzazione senza interessi, o Tasso Zero, con accesso anche alle versioni completamente sbrandizzate.

Carrefour: ecco la nuova campagna promozionale

Gli smartphone inclusi all’interno della campagna sono perlopiù legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, in particolar modo si affacciano al mercato con un prezzo che non va oltre i 400 euro. I modelli coinvolti toccano Oppo A94, Oppo A53s, Oppo A54, Xiaomi Redmi Note 10, Redmi 9AT, Galaxy A52, Motorola Moto G30, Motorola E7i Power, Alcatel 3X 2020, Samsung Galaxy A12, Galaxy A32 e Alcatel 1B.

L’unico accenno ai top di gamma è legato all’Apple iPhone 12, uno degli smartphone più richiesti del 2021, ed ufficialmente disponibile da Carrefour al prezzo finale di soli 769 euro, una cifra tutto sommato accettabile ed accessibile da parte di tanti utenti interessati al mondo Apple.

Ogni altra offerta del volantino Carrefour è per comodità riassunta nelle pagine che trovate integrate nel nostro articolo, inserite come galleria fotografica.