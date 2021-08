Il Fuoritutto di Expert fa tremare letteralmente le ultime offerte di Unieuro, mettendo a disposizione degli utenti un Fuoritutto da primato, con tantissime promozioni speciali, prezzi ridottissimi, e disponibilità estreme sia in negozio che online.

Gli acquisti, come sempre accade parlando di Expert, possono essere completati sia online che nei punti vendita in Italia, con spese di spedizione da aggiungere al prezzo mostrato a schermo, indipendentemente dalla cifra raggiunta. E’ presente il solito Tasso Zero, in modo da avere la possibilità di pagare in comode rate fisse mensili, con addebiti automatici, e diretti sul conto corrente bancario.

Expert: le nuove offerte sono da non perdere

Osservando da vicino la campagna promozionale di Expert è possibile scovare occasioni davvero da non perdere di vista, in quanto ideali per riuscire a spendere il minimo indispensabile sull’acquisto di nuovi smartphone.

I modelli più interessanti toccano Apple iPhone 11 a 629 euro, Samsung Galaxy S21 a 829 euro, galaxy A52 a 359 euro, Galaxy A12 a 170 euro, Oppo Find X3 neo a 659 euro, Oppo A74 a 218 euro, Oppo A53s a 169 euro, Realme 8 a 199 euro e l’economico Realme C21 a 134 euro.

Molto allettanti sono anche le proposte legate agli indossabili, tra i quali troviamo Garmin Forerunner 35 a 89 euro, Fitbit Versa 3 a 179 euro o Amazfit GTS 2 Mini a soli 79 euro.

Non mancano occasioni su tutte le altre categorie merceologiche, quindi televisori, notebook, elettrodomestici (grandi e piccoli) e similari, per questo motivo dovete approfondire la conoscenza della campagna aprendo il prima possibile le pagine sottostanti.