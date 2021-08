Ci sono nuove voci riguardanti i piani di Xiaomi per il prossimo Mi Band. Una perdita che afferma di mostrare una diapositiva di una presentazione ufficiale dell’azienda suggerisce che Xiaomi potrebbe avere in programma di cambiare il fattore di forma della Mi Band a cui l’azienda ci ha abituati nel coro degli anni.

Condivisa per la prima volta su Weibo, la presunta foto della diapositiva Xiaomi mostra che l’azienda potrebbe progettare una Mi Band con un display flessibile a 360 gradi. Apparentemente Xiaomi si riferisce al dispositivo come Mi Band X. Tuttavia, potrebbe essere solo un nome in codice interno e/o un nome per un possibile prototipo.

Xiaomi Mi Band: la prossima versione sará annunciata presto

L’altro cambiamento distintivo promesso nella presentazione è un design senza corinici. La cosiddetta Mi Band X otterrebbe una fibbia magnetica e il dispositivo complessivo sarebbe ‘estremamente leggero e sottile’. Anche se non ci sono conferme che questa diapositiva derivi effettivamente da una presentazione ufficiale di Xiaomi o che la presunta Mi Band X sia in lavorazione, se mai dovesse accadere vedremo la più grande riprogettazione per l’indossabile.

Inoltre, non sarà poi così incredibile dal momento che abbiamo già visto dispositivi come il Nubia Alpha che, sebbene super robusto, aveva un display flessibile che si avvolgeva intorno al polso. Nel frattempo, Huami, l’azienda che produce tutte le Mi Band, ha già un indossabile chiamato Amazfit X con uno schermo OLED curvo. Non ha una chiusura magnetica ma presenta un display che si piega di 92 gradi attorno al polso.

È possibile che Xiaomi possa utilizzare qualcosa di simile per la sua Mi Band reinventata. È anche molto probabile che questo sia solo un concept. Tuttavia, una riprogettazione di Mi Band sembra attesa da tempo. Xiaomi ha recentemente aumentato le dimensioni dello schermo del fitness tracker, ma l’aspetto generale è rimasto lo stesso da anni.