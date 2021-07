CoopVoce: le nuove Evolution con 50 giga partono da 4 euro al mese

Sono ormai tantissimi i gestori virtuali che riescono a rendere le cose difficili ai provider più famosi nel mondo della telefonia mobile. Tra questi ce ne sono alcuni che ormai detengono una sorta di leadership, grazie anche alle recensioni da parte del pubblico. Uno dei più attivi tra tutti non potrebbe essere altro che CoopVoce, gestore che ha attraversato diversi momenti ultimamente. Durante gli scorsi anni erano in tanti a credere che questo provider sarebbe scomparso molto presto, vista la strategia secondo molti errata.

In un panorama mobile dove tutti offrivano tanti contenuti, di certo quelli di CoopVoce risultavano troppo esigui per essere accettati dal pubblico. Proprio per questa motivazione il gestore ha cambiato strategia, includendo tanti contenuti in più nelle sue offerte migliori. Queste attualmente sono ben tre e sono disponibili tutte sul sito ufficiale sotto la linea Evolution.

CoopVoce: le promo Evolution sono ancora disponibili ai soliti prezzi, si parte da soli 4,50 euro al mese

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS