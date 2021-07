CoopVoce e le sue offerte EVO da pochi euro al mese fino a 50GB

Ogni gestore riesce ormai ad avere la sua fetta di pubblico, che sia più o meno fornita.oggi però tutti i provider stanno riuscendo a guadagnarsi un gran seguito, viste le grandi offerte messe a disposizione del pubblico. Un capitolo a parte sarebbe da dedicare ai gestori virtuali, i quali sono cresciuti a dismisura sia nel numero che nelle loro capacità attuali.

Tra tutti, ascoltando anche il pensiero del pubblico, sembra dominare senza problemi CoopVoce, provider che solo qualche anno fa stava rischiando di scomparire. La sua strategia sembrava infatti non aver attecchito sul territorio, mentre oggi la situazione è totalmente diversa. Sono aumentati nettamente i contenuti rispetto al passato, cosa che tutti si aspettavano e auspicavano. In questo modo la situazione è migliorata per CoopVoce, che oggi detiene tre offerte sul sito ufficiale che fanno parte della stessa famiglia.

CoopVoce: le nuove Evolution sono tre e offrono tutto a partire da soli 4,50 euro al mese

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS