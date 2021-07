Android: tutti i titoli a pagamento della lista sono gratis sul Play Store, sono 14

Il decorso che ha interessato la crescita di Android è stato abbastanza concitato negli ultimi anni. Qualcuno credeva che la nota piattaforma mobile non potesse arrivare a livelli altissimi, cosa che invece è accaduta già qualche anno fa. Il simpatico robottino verde oggi sicura sulla maggior parte degli smartphone in commercio, i quali vengono prodotti da tantissime aziende nel mondo.

Il merito della grande fiducia è soprattutto del grande apporto di Google che è stata in grado in quanto azienda madre di produrre tante novità. Oggi infatti questa piattaforma fa dei suoi vecchi talloni di Achille dei veri punti di forza, come ad esempio nel caso della stabilità. Inoltre non si può dire nulla rispetto ad un’altra questione che riguarda la versatilità, vero e proprio cavallo di battaglia di Android. Questa si mostra in tutto il suo splendore soprattutto quando si apre il Play Store, dove sono disponibili numerosi titoli tra giochi e applicazioni. Oggi ce ne sono poi tantissimi gratis in via del tutto eccezionale.

Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: questa è la lista con tutti i titoli a pagamento gratis