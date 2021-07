Android: 15 app e giochi del Play Store di Google sono ora gratuite

Come al solito Android continua a dominare le classifiche di gradimento di tantissime realtà in tantissimi paesi. Il robottino verde è diventato l’istituzione tra i sistemi operativi mobili, soprattutto da quando la cosa si è ridotta a due. Non ci sono paragoni per quanto riguarda la grande versatilità, la quale viene favorita anche dal grandissimo numero di dispositivi utilizzati. Ricordiamo che infatti il panorama Android è sostenuto da circa 2 miliardi di utenti con circa 3 miliardi di dispositivi attivi almeno una volta al mese.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche principali, non si può discutere la grande stabilità del robottino verde, il quale batte tutti anche sulla versatilità. Questa viene messa in mostra alla grande soprattutto dal Play Store di Google, spazio dedicato ai contenuti che ormai non manca in nulla. Proprio qui oggi ci sono i saldi, con tantissimi titoli a pagamento offerti totalmente gratis al pubblico.

Se volete avere anche tante offerte Amazon direttamente sul vostro smartphone vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis solo per qualche giorno sul Play Store