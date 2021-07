TIM risponde ad Iliad in questa stagione estiva. Dopo l’ascesa del provider francese che ha basato la sua strategia commerciale sulle offerte low cost, arriva la contromossa del gestore italiano. Per le prossime settimane di Agosto, tutti coloro che desiderano attivare una promozione low cost per la telefonia mobile possono contare sulle promozioni TIM Wonder.

TIM risponde ad Iliad con le tariffe Wonder

Il gruppo commerciale del provider italiano ha pensato a TIM Wonder come soluzione per tutti coloro che desiderano effettuare la portabilità del numero da altro operatore. In base agli attuali listini, la tariffa si rivolge soltanto ai nuovi clienti e non a coloro che hanno già una linea attiva con il provider nazionale.

La TIM Wonder si presenta in diversi formati. In una sua prima versione, la tariffa presenta chiamate senza limiti verso tutti con 70 Giga per la connessione internet. Il costo della promozione è di soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

La seconda versione della TIM Wonder ha un pacchetto alla stesso tempo molto vantaggioso. Il costo mensile della ricaricabile sarà di 9,99 euro. I clienti potranno beneficiare di consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS cui si aggiungono poi 50 Giga per la connessione internet con velocità 4G.

Anche in questo caso, come per le precedenti ricaricabili. TIM assicura ai clienti la garanzia di costi bloccati durante il primo semestre di abbonamento. Nei primi sei mesi, quindi, il provider non potrà imporre rimodulazioni dei prezzi, con conseguente rialzo dei costi per il rinnovo mensile della ricaricabile.