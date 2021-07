Nonostante il film di Demon Slayer recentemente proiettato al cinema e su le maggiori piattaforme streaming, i fan sono in fermento per l’uscita della nuova stagione dello show.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è probabilmente uno dei franchise di anime di maggior successo e popolari degli ultimi anni. La stagione 1 non solo ha vinto il premio “Miglior anime” ai Newtype Anime Awards 2019, ma anche il premio “Anime dell’anno” ai Crunchyroll Anime Awards 2020.

Da allora, il film sequel “Mugen Train” ha battuto innumerevoli record al botteghino in Giappone ed è persino diventato il film con il maggior incasso del 2020. Adesso, con l’arrivo del film che adesso sara’ trasmesso sulle piattaforme di streaming, l’attenzione è tornata alle stelle.

Quando uscira’ la nuova stagione

La stagione 2 di Demon Slayer, The Entertainment District Arc, uscirà nel 2021 e sebbene una data specifica non sia stata confermata, diversi rapporti suggeriscono che ci sara’ una premiere verso ottobre.

Durante il “Demon Slayer Matsuri Online – Anime 2nd Anniversary Festival” questo fine settimana, è stato confermato che la stagione 2 dell’anime sarebbe tornata verso la fine del 2021.

La notizia è arrivata insieme a diverse nuove immagini e a un nuovo video teaser, ma non è stata rivelata una data di uscita specifica.

Da allora, una serie di rumors dai media, tra cui Yahoo Japan, hanno riferito che la stagione 2 della serie anime debutterà ad ottobre come parte della lista autunnale. Con l’avvento della quarta stagione di Attack on Titan in arrivo in inverno, la premiere della seconda in autunno eviterebbe qualsiasi discutibile scontro nelle trasmissioni, come suggerito da ComicBook.

La storia della stagione 2 di Demon Slayer proseguira’ dopo i fatti avvenuti nel film “Mugen Train”, che a sua volta riprende dal finale della stagione 1. La stagione 2 adatterà i capitoli che vanno dal 70 al 99 della serie manga.

In questo arco, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu accompagnano Sound Hashira (Tengen Uzui) in una missione a Yoshiwara, dove si stanno diffondendo notizie sulla comparsa di demoni.