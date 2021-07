Demon Slayer è uno degli anime più seguiti attualmente in streaming sul sito di Netflix. La sua popolarità e’ in costante crescita, e il numero di spettatori mensili sale vertiginosamente grazie al successo riscosso in questi anni. Ed e’ proprio grazie a questo riscontro positivo che i creatori dello show hanno recentemente annunciato di voler inserire nel calendario Netflix la seconda stagione.

Quando uscira’ la seconda stagione di Demon Slayer?

La seconda stagione dell’anime giapponese Demon Slayer è uno degli show più attesi del 2021. I fan degli anime sono riusciti solo ad ipotizzare una possibile data di uscita, poiché nessuna conferma è arrivata dai creatori dello shonen. La seconda stagione di questo spettacolo dovrebbe arrivare in Giappone tra settembre e ottobre 2021, secondo recenti indiscrezioni. La fan page ufficiale su Instagram inoltre ha aggiunto alcune informazioni che potrebbero rivelare il possibile reveal della data. Il suo post recitava: “Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Il film: Mugen Train sarà trasmesso in TV il 25 settembre! E dopo il film, saranno rilasciate nuove informazioni sulla stagione 2!”.

Dettagli sull’uscita della seconda stagione di Demon Slayer su Netflix?

Sebbene non ci sia stato alcun annuncio sull’arrivo della seconda stagione di Demon Slayer su Netflix, i fan ipotizzano che la piattaforma acquistera’ i diritti di streaming dello spettacolo a causa della sua popolarità. In precedenza, Netflix aveva acquistato i diritti di streaming della prima stagione di Demon Slayer nove mesi dopo la sua uscita in Giappone. Pertanto, la seconda season dovrebbe arrivare sul sito di streaming (secondo speculazioni) entro la primavera del 2022.

Dove guardare Demon Slayer?

La prima stagione di Demon Slayer è disponibile su diverse piattaforme, come: Hulu, Funimation, Crunchyroll e Netflix. Se vuoi seguire ulteriori aggiornamenti sulle nuove serie Netflix, segui qui le nostre news nella sezione dedicata e non perderti nessuna puntata!