Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco presentato in veste ufficiale una nuova edizione di un suo medio di gamma della famiglia Galaxy M. Si tratta, in particolare, del nuovo Samsung Galaxy M21 2021 Edition, il quale porta alcune piccole differenze rispetto alla precedente versione.

Samsung ufficializza il nuovo Samsung Galaxy M21 2021 Edition

Il noto colosso sudcoreano ha dunque deciso di presentare una nuova edizione del suo medio di gamma, proprio come anticipatoci qualche settimana fa da alcuni rumors e leaks. Il nuovo Samsung Galaxy M21 2021 Edition, in particolare, non si discosta molto da quanto fatto sul suo predecessore.

A cambiare leggermente è infatti il design della backcover. Sul nuovo modello troviamo infatti una disposizione dei sensori fotografici leggermente differente, mentre al centro troviamo sempre un sensore biometrico fisico per lo sblocco del device. Nello specifico, il modulo fotografico è costituito questa volta da tre fotocamere rispettivamente da 48 megapixel (il Samsung GM2), 8 megapixel (grandangolo) e 5 megapixel (macro). Cambia infine leggermente anche la versione del software installata a bordo, che ora è Android 11 con l’interfaccia utente One UI in versione 3.1 Core.

Il resto delle specifiche tecniche, invece, rimane pressoché invariato rispetto al precedente modello. Sul fronte abbiamo infatti sempre un Infinity-U Display SuperAMOLED da 6.4 pollici in FullHD+ e non manca nemmeno una super batteria da ben 6000 mAh e con supporto alla ricarica rapida da 15W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy M21 2021 Edition sarà distribuito per il mercato indiano nelle colorazioni Charcoal Black e Arctic Blue ad un prezzo di partenza di circa 140 euro al cambio. Vi terremo aggiornati su un suo possibile arrivo anche per il mercato europeo.