In queste ore, Fortnite ha annunciato una nuova collaborazione molto interessante. Sul titolo online è pronta a fare il proprio debutto la Ferrari 296 GTB. L’azienda di Maranello ha stretto un accordo con Epic Games per inserire nel titolo la supercar.

Non è la prima volta che gli sviluppatori di Fortnite stringono collaborazioni con brand o con personaggi pubblici. Tuttavia, si tratta della prima volta che in Epic Games guardano al settore automotive.

La data ufficiale del debutto della supercar del Cavallino sul titolo è fissata per il 22 luglio. Purtroppo al momento non è chiaro in che modo la Ferrari 296 GTB verrà sfruttata. Ci aspettiamo che verrà data la possibilità di trovarla nella mappa e permettere a tutti i giocatori di guidarla.

Su Fortnite fa il proprio debutto la Ferrari 296 GTB

Difficilmente crediamo che la vettura possa essere un elemento dello scenario senza possibilità di interazione. Infatti, i veicoli sono stati introdotti su Fortnite nel corso del 2020 e sono utili ai giocatori per spostarsi nella mappa.

In attesa di avere maggiori dettagli, ricordiamo che Fortnite è un universo in continua evoluzione. Il titolo è diventato un vero e proprio fenomeno di massa oltre che culturale che può contare su una community attiva e affezionata. Sulla piattaforma sono stati effettuati concerti, lanci pubblicitari e festival con tutti gli eventi che hanno registrato centinaia di migliaia di partecipanti

L’arrivo di una Ferrari all’interno del Battle Royal più conosciuto al mondo è un’ottima mossa di marketing che permetterà al brand di aumentare ulteriormente la propria visibilità. Inoltre, aprirà le porte alla possibilità di popolare il mondo di Fortnite ai veicoli di altri brand per renderlo sempre più reale.