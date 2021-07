Rockstar Games ha finalmente pubblicato l’atteso DLC estivo per GTA Online. Il titolo si arricchisce di nuove location e contenuti, tutti incentrati sul mondo delle corse automobilistiche clandestine e delle modifiche alle vetture.

Con GTA Online: Los Santos Tuners, gli utenti potranno immergersi nella cultura underground di Los Santos e condividere la propria passione con gli altri utenti. Il cuore centrale dell’aggiornamento sarà il LS Car Meet anche noto come Autoraduno.



La nuova location permetterà agli utenti di incontrare altri appassionati di auto modificate o esibire il proprio veicolo. Non mancherà la possibilità di sfidare gli altri utenti in gare improvvisate o organizzate direttamente dalla struttura.

I ragazzi di Rockstar Games hanno anche lanciato ben 10 nuovi veicoli, completamente personalizzabili per diventare dei bolidi da corsa. In totale, il DLC GTA Online: Los Santos Tuners porterà con se 17 veicoli inediti.

Sarà possibile svolgere dei lavori che comporteranno ricompense in moneta di gioco e reputazione. Inoltre, sarà possibile modificare i veicoli e venderli per guadagnare ulteriore denaro.

Con GTA Online: Los Santos Tunersche terranno impegnati i giocatori per ore . Tra queste spicca una nuova caccia al tesoro per ritrovare 4 chiavette USB sparse per la mappa e sbloccare una stazione radio inedita.