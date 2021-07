La Ferrari SF90 Stradale nella speciale configurazione “Assetto Fiorano” ha fatto registrare un nuovo record. La supercar ha girato in 1’29″625 sul circuito di Indianapolis stabilendo il nuovo tempo di riferimento per quanto riguarda le vetture di serie.

La vettura realizzata a Maranello può sprigionare 1.000 cavalli grazie alla power-unit ibrida. Il motore endotermico è un V8 biturbo che eroga 780 CV a cui si aggiungono tre motori elettrici che in totale aggiungono 220 CV.

La combinazione dei vari motori ha permesso alla Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano di raggiungere i 281 chilometri orari sullo storico circuito Americano. Per completezza, i test sul circuito sono stati effettuati utilizzano le gomme Michelin Pilot Sport Cup2R che sono realizzate appositamente per correre in pista.

Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano è la vettura stradale più veloce di sempre ad aver corso sul circuito di Indianapolis

Rispetto alla versione “base”, la configurazione Assetto Fiorano permette di rendere ancora più scattante e reattiva la supercar del Cavallino. La vettura infatti equipaggia ammortizzatori Multimatic che derivano direttamente dalle competizioni GT. Per ridurre il peso di circa 30 kg, in Ferrari hanno fatto largo utilizzo della fibra di carbonio e di materiali compositi derivanti direttamente dalla Formula 1.

La SF90 Stradale Assetto Fiorano inoltre può contare su una aerodinamica rivista e migliorata grazie all’aggiunta di uno spoiler posteriore. La nuova soluzione permette di generare 390 kg di carico aerodinamico ad una velocità di 250 km/h.

La notizia del record sul circuito di Indianapolis è stata accolta con entusiasmo da Matteo Torre, Presidente di Ferrari North America. Il dirigente ha commentato “Il nome SF90 Stradale è un omaggio ai 90 anni della Scuderia Ferrari e sottolinea il ruolo fondamentale che hanno gli sport motoristici nello sviluppo delle auto stradali quindi è stato del tutto naturale far correre in pista proprio questo fine settimana la SF90 Stradale qui al Circuito di Indianapolis durante i Ferrari Racing Days, dove si svolgevano anche il Ferrari Challenge, le attività di F1 Clienti e i Programmi XX”.