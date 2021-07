Nelle scorse ore è emersa la notizia che Huawei stesse lavorando ad un progetto incredibile. In particolare, l’azienda era stata collegata allo sviluppo di un sistema di guida autonoma per biciclette.

Oggi è arrivata la conferma che Huawei non è direttamente coinvolta in questo programma di sviluppo. Tutte le ricerche e gli sviluppo in questo campo sono portate avanti dall’ingegnere Zhihui Jun come progetto personale.

Si tratta di una precisazione necessaria che però non cambia la valenza dell’idea. Infatti, l’ingegnere di Huawei sta lavorando per permettere ad una bicicletta di mantenere l’equilibrio e di spostarsi in maniera totalmente autonoma.

Okay in response to @TubeTimeUS's request, some of my favorite Chinese Makers (the real kind, not the entrepreneurs calling themselves Makers with no technical skills)

First up, 稚晖 and his self-driving bicycle, complete (really good) build video here: https://t.co/edjHcPOjUj pic.twitter.com/HyPvkQAszv

— Naomi Wu 机械妖姬 (@RealSexyCyborg) June 6, 2021