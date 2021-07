Xiaomi ha condiviso una roadmap ufficiale riguardante i prossimi aggiornamenti che arriveranno sui principali device. In particolare, il produttore sta lavorando sul rilascio dell’interfaccia utente MIUI 13 basata su Android 12.

Il nuovo major update Android sarà accompagnato dalle ottimizzazioni proprietarie apportate da Xiaomi al sistema. Come sempre, il brand darà precedenza al mercato Cinese a Asiatico con un rilascio anticipato nell’area.

Solo in seguito l’aggiornamento arriverà per i device Global tra cui anche quelli Europei. Tuttavia, in attesa di avere delle tempistiche ufficiali, possiamo scoprire tutti i dispositivi che saranno certamente aggiornati da parte del produttore.

Xiaomi rilascerà la MIUI 13 basata su Android 12 per moti device

Il produttore è attualmente al lavoro sullo sviluppo di MIUI 13 basata su Android 12. Per alcuni device è in fase ottimizzazione la versione beta del sistema operativo in versione privata. Questo significa che non appena la build sarà stabile, verrà rilasciata per il test pubblico

Gli utenti che potranno provare la build non appena arriverà in beta pubblica. Inoltre, una volta terminato il processo di sviluppo, potranno ricevere l’aggiornamento completo. I device interessati da questo stadio avanzato di MIUI 13 e Android 12 sono:

Mi 11 (serie)

Mi 10 (serie)

Mi 10T (serie)

I seguenti device invece riceveranno sicuramente l’aggiornamento ad Android 12 nel corso dei prossimi mesi:

Mi Mix FOLD

Mi 11 Lite 4G

Mi 11 Lite 5G / Zoom / Youth

Mi 10i / Mi 10T Lite

Purtroppo Xiaomi ha confermato anche i device che non riceveranno l’update ad Android 12 e tra questi ci sono: