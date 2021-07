Xiaomi vuole confermare il proprio impegno dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Nei giorni scorsi c’è stata la diffusione del Rapporto di Sostenibilità con il quale si sottolineano tutte le attività intraprese per preservare il nostro Pianeta. Tuttavia, per il brand non è ancora abbastanza e il produttore ha avviato una nuova iniziativa.

Xiaomi si vuole impegnare a creare una foresta dedicata a tutta la Mi Community. Grazie alla collaborazione con la piattaforma Treedom, il produttore sta regalando circa 1000 alberi a tutti i Mi Fan Italiani.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i fan sull’importanza della sostenibilità ambientale oltre che sulla tutela dei polmoni verdi naturali. I Mi Fan che si aggiudicheranno uno degli oltre 1000 alberi permetteranno la creazione di una foresta che migliorerà lo stato di salute della Terra.

Xiaomi vuole creare una foresta dedicata alla Mi Community in collaborazione con Treedom

Infatti, ogni nuovo albero piantato permette di aiutare l’ecosistema che lo circonda in maniera attiva e naturale. Un nuovo albero può ridurre la CO2 presente nell’aria, contrastare l’erosione del suolo, favorire l’arricchimento della biodiversità e tutelare la fertilità dei terreni. Se si moltiplicano questi effetti positivi per una intera foresta, si può ottenere la portata dell’iniziativa di Xiaomi.

Per chi non conoscesse Treedom, si tratta di una piattaforma online che permette agli utenti di piantare alberi a distanza a seguirne la crescita online. Xiaomi si affiderà alla piattaforma Treedom per la creazione di una foresta composta da oltre 1000 alberi. Ogni albero sarà certificato da un codice univoco, coordinate e fotografie che permetteranno di restare costantemente aggiornati sui benefici apportati al pianeta dal singolo albero e dall’intera foresta.

Oltre all’iniziativa con Treedom, il produttore Cinese si sta impegnando a raggiungere la carbon neutrality per ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Il brand, inoltre, lavora per realizzare un proprio ecosistema di prodotti sostenibili, riducendo il consumo di materie prime attraverso la realizzazione di prodotti longevi.

Per maggiori dettagli sull’iniziativa, è possibile collegarsi al sito ufficiale raggiungibile qui: www.promoxiaomi.it/micommunityforest/home