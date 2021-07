Durante il corso dell’estate Xiaomi dovrebbe lanciare una nuova famiglia di tablet. I nuovi Mi Pad potrebbero arrivare in tre varianti differenti come suggeriscono i tre nomi in codice: enuma, elish e nabu.

Nei giorni scorsi sono emerse le specifiche tecniche di Mi Pad 5, ma purtroppo non sappiamo a quale dei tre device si fa riferimento. Tuttavia, considerando quelle specifiche tecniche, possiamo affermare che non si tratta del device nabu.

Infatti, una nuova indiscrezione ha confermato che nabu è stato avvistato presso gli uffici della Federal Communications Commission (FCC). L’ente americano per le comunicazioni ha certificato il device, svelando anche alcune caratteristiche tecniche.

21051182G (nabu) tablet certified on FCC. No support for mobile networks (only Wi-Fi/BT). First Mi Pad which comes for global markets. pic.twitter.com/Amu7uPbxTa

