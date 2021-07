WindTre ha nuovamente dichiarato guerra al gestore francese Iliad e agli MVNO soliti proporre tariffe low cost con abbondanti quantità di Giga per la navigazione. Il gestore, con l’intento di invogliare i clienti dei principali rivali a procedere con il trasferimento del numero, lancia la nuova WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital.

WindTre GO: ecco la straordinaria offerta con minuti, SMS e 101 GB!

L’offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital è rivolta ai clienti dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

WindTre permette di richiederla accedendo al sito ufficiale e procedendo con l’acquisto della SIM, senza dover affrontare costi di attivazione in quanto offerti gratuitamente.

I nuovi clienti dovranno andare incontro esclusivamente al costo di rinnovo di soli 7,99 euro al mese, la cui spesa dovrà essere sostenuta tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente, carta conto.

Pur necessitando di un costo di rinnovo davvero irrisorio, la tariffa permette di ricevere una straordinaria quantità di minuti, SMS e Giga. I clienti hanno a disposizione mensilmente una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

I clienti provenienti dagli operatori indicati in precedenza non hanno a disposizione esclusivamente l’offerta GO 101 Star +. Consultando la pagina ufficiale dedicata alle offerte operator attack è possibile conoscere tutte le opzioni attualmente proposte dall’operatore.