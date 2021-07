La nuova offerta tech di Esselunga nasconde al proprio interno una soluzione molto apprezzata dagli utenti che vogliono risparmiare il più possibile, riuscendo nel contempo ad accedere perfettamente ai dispositivi più richiesti e desiderati del periodo corrente.

Fino al 14 luglio sarà disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, non online sul sito o comunque da altre parti, purtroppo con scorte estremamente limitate, il consiglio è quindi di accelerare le procedure decisionali, in modo da potervi accedere, senza rischiare di restarne definitivamente tagliati fuori. Il prodotto, dato che è legato al mondo mobile, viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed è sopratutto disponibile in versione sbrandizzata.

Correte sul nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono tantissimi codici sconto Amazon gratis in esclusiva.

Esselunga: ecco i migliori prezzi del momento

I migliori prezzi del momento di Esselunga si concentrano integralmente sullo Xiaomi Redmi Note 9T, uno smartphone appartenente alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, impreziosito da una richiesta ridottissima, basteranno difatti solamente 169 euro per acquistarlo, godendo nel contempo anche della connettività 5G.

Leggendo la scheda tecnica ne scopriamo tutta la qualità generale, parliamo infatti di un prodotto con display IPS LCD fullHD da 6,53 pollici di diagonale, sistema operativo Android 10, processore octa-core fino a 2.4GHz, 4GB di RAM, 3 fotocamere nella parte posteriore (48 + 2 + 2 megapixel), per finire con riconoscimento del viso 2D, lettore per le impronte digitali sul retro ed ottima batteria da 5000mAh, la memoria interna (espandibile), sarà invece di 128GB.

L’acquisto, come indicato in precedenza, potrà essere completato solo ed esclusivamente nei punti vendita in Italia.