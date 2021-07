Il volantino expert sorprende tutti gli utenti con il lancio di una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, un Black Friday estivo condito con una lunghissima serie di promozioni e sconti speciali, pensati per invogliare gli utenti all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale.

La spesa è, come facilmente immaginabile, possibile in ogni negozio sul territorio nazionale, come anche sul sito ufficiale di Expert. Gli utenti che intraprenderanno questa seconda strada, devono comunque sapere che la spedizione presso il domicilio sarà sempre a pagamento, salvo indicazione differente (viceversa sarà gratuita in negozio). Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e soprattutto sono disponibili nella variante no brand.

Expert: tantissime occasioni per tutti

La campagna promozionale tocca tutte le categorie merceologiche, e le fasce di prezzo della telefonia mobile. Partendo dai dispositivi più costosi, possiamo trovare uno dei modelli più richiesti del momento, l’amatissimo Apple iPhone 12, oggi acquistabile alla modica cifra di 759 euro, nella variante con 128GB di memoria interna.

Per quanto riguarda invece la fascia più economica, non dimenticatevi di alcune piccole occasioni che potranno davvero farvi risparmiare moltissimo, tra le migliori annoveriamo Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 Lite, Vivo Y70, Samsung Galaxy A02s, Motorola Moto G10 e Oppo A74.

Naturalmente il volantino Expert non si ferma qui, né si limita ai soli modelli indicati nel nostro articolo, se volete approfondire la conoscenza della campagna, non dovete fare altro che aprire quanto prima le singole pagine sottostanti.